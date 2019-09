Sloučením dvou bytových jednotek vzniklo útulné místo pro čtyřčlennou rodinu

Hned po příchodu do bytu se skrz hlavní obytný prostor otevírá průhled až do ulice.

Hned po příchodu do bytu se skrz hlavní obytný prostor otevírá průhled až do ulice. „Do velké vstupní haly bez přímého denního osvětlení jsme vestavěli uzavíratelnou pánskou pracovnu, kterou osvětluje přes schodiště luxferové okno. To vzniklo v místě zrušených vstupních dveří do jedné ze dvou původních bytových jednotek,” říká architekt Jiří Weinzettl.