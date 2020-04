Šikovný pár si během tří měsíců proměnil starý autobus na nový domov

Jak se později svěřila agentuře AP, sama později nemohla uvěřit tomu, že jim přestavba autobusu trvala necelé tři měsíce: „Když konečně nadešel čas převézt autobus na farmu a dali jsme dovnitř polštáře a stlali postel, bylo to až trochu surrealistické. Měli jsme pocit, jako by to bylo včera, když byl ještě plný sedadel.”