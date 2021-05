Seebohmova vila nebo také Zámeček. Život v ní byl opravdu noblesní

Ve střední části strany vily obrácené do zahrady vystupuje veranda s balkonem v patře. K severní boční straně přiléhá přízemní přístavek, na jižní straně se otevírá směrem do zahrady velká lodžie s balkonem v patře.

Dispozice i vnitřní vybavení bylo také velkolepé. Barokizujícím portálem se vchází do vstupního prostoru zaklenutého působivou klenbou, odkud se druhým vstupem se secesní dekorací vchází do prostorné haly se schodištěm do patra. Za pozornost v těchto místech stojí dva andělíčci držící orámovaný dekorovaný znak.