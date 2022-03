Šaldova vila nabídla příjemný prostor pro život vášnivého knihomola

Jednoduchý třípatrový dům z třicátých let minulého století se střešní nástavbou plně odráží základní pravidla i estetiku klasického „bílého“ funkcionalismu. Nezdobená světlá omítka je prořezána pravoúhlými uspořádanými otvory oken a dveří, zábradlí z vodorovných trubek na okraji teras před stupňovitě ustupujícími patry připomíná lemování palub transatlantických lodí.

Řada sloupů v přízemí odlehčuje stranu vily obrácenou do zahrady a uvolňuje prostor před budovou. Přízemí bylo ostatně využito jen pro domovnický byt, kuchyni, domovní příslušenství a garáž.

Střecha s výhledem na zahradu a stráně na protější straně údolí nabízela prostor k odpočinku. „Místnosti byly otevřeny do zahrady (na jihovýchod) co nejvíce, do ulice a k sousedům jen tak, aby dům mohl býti dostatečně příčně provětráván,“ popisoval Koula.