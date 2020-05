Řemeslníci kvůli karanténě nedorazili. Šikovná Britka si koupelnu rekonstruovala sama

Zdá se, jako by Velká Británie pošilhávala po úpravě starého pořekadla o „zlatých českých rukou” na britské. Kupodivu to ale nejsou muži ze Spojeného království. Titul zručných řemeslníků atakují jejich něžné, ale především velmi zručné protějšky. Mezi ně se hrdě řadí i Hayley Ruberyová z Essexu, která vzala do svých rukou rekonstrukci koupelny, když jí kvůli pandemii nemohli dorazit nasmlouvaní řemeslníci.