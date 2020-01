Puntíkovaný vzor je nesmrtelnou klasikou, letos se vrací v barevných variantách

Lidé, kteří hledají ideální vzor do rodinných interiérů, mohou zvolit nadčasový puntíkovaný vzor. Ten se hodí do kuchyní i do dětských pokojů. Neobyčejně oblíbený je na jídelních servisech, které krášlil už za dob našich babiček. Dnes jde o žádaný retro vzor, který se vrací v mnoha nevšedních barevných variantách.