Příbytek na stromě připomíná vznášející se UFO, zároveň nabízí neuvěřitelnou romantiku

Kruhový domek na stromě s velkoryse prosklenými stěnami je navržen jako příbytek určený k přespávání v přírodě, anebo prostě jako místo, kde se lze s přáteli či rodinou scházet k posezení, povídání a kochání se okolní přírodou. Designér jej pojmenoval Koja, to ve finštině znamená kůlna, ale také lze tento výraz chápat šířeji jako chatka, nebo třeba i zašívárna, doupě, kutloch...

Jeho návrh autor poslal v roce 2021 do designové soutěže finské společnosti Polestar, která vyrábí elektromobily, a získal si tam velkou pozornost. Dokonce takovou, že když se vedení automobilky rozhodovalo, který ze soutěžních návrhů realizují jako první, vybralo si právě tento stromový domek.

„Zaujalo nás, jak (tento projekt - pozn. red.) převádí hodnoty naší značky do jiného prostředí. To pro nás bylo klíčové a udělalo to na nás takový dojem, že jsme se rozhodli ho postavit,“ říká Maximilian Missoni, vedoucí designér společnosti Polestar.