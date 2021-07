Ponořil se do studny a vytáhl meč. Doma v obýváku

To, že má doma v obývacím pokoji studnu, zjistil pan Steer někdy před 34 lety. Tehdy zrovna malovali, když si všiml, že v podlaze v obývacím pokoji je prohlubeň. Odkryl tedy podlahu, aby zjistil, proč a povrch případně vyrovnal.

Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že v místě je studna. Sice zasypaná, ale stále dostatečně hluboká na to, aby byl účel prohlubně jasný. V té době měli ale tři malé děti, a tak Colinova manželka, paní Vanesa, požadovala, aby studnu zakryl.

Tak zůstávala studna bez dalšího průzkumu až do roku 2012, kdy šel pan Steer do důchodu. Na studnu samozřejmě nezapomněl, naopak. Děti byly dospělé, a tak nic už nebránilo jeho letitému plánu pustit se do jejího průzkumu. Začal tedy kopat.

Společně s kamarádem vyrobili v obývacím pokoji kladku, s pomocí kyblíku dostávali nakopaný materiál ven ze studny, jejíž šířka činila necelý metr. První objev na sebe nenechal dlouho čekat.

Stačilo odstranit 1,5 metru zeminy a narazili na první poklad. A že bylo o co stát, pan Steer se domnívá, že nalezl starý meč.

„Byl tam pod úhlem 45 stupňů. Jako kdyby tam prostě spadl. Vypadá to na starou rolnickou zbraň, protože se zdá, že jej tvoří kousky kovu sbité dohromady. Je to dřevěná věc, která musela mít kožené pouzdro, jak vidíte podle děr na stehy. Proto se chci dostat na dno. Kdo ví, co je tam dole,” popsal před několika lety svůj objev novinářům.

Původ studny zůstává neznámý

Pan Steer se rozhodl pátrat v místním archivu a zjistil, že nejstarší zmínky o studni se datují do 16. století. Samotný dům byl postaven někdy v roce 1895 a rodina se do něj nastěhovala v roce 1988.

Colin po objevu meče pokračoval v kopání studny dál. Dostal se na úroveň hladiny, pod níž se rozhodl svůj výkop rozšířit, protože i studna se v tomto místě rozestupovala.

„Dívali jsme se do staré mapy, abychom zjistili její původ, ale neměli jsme štěstí. Vzhledem k její velikosti se však domníváme, že mohla sloužit pro napájení zvířat, nebo pro dvě až tři rodiny,” svěřil se pan Steer britskému webu Daily Mail.

Dalšími významnými nálezy ze studny jsou prsten a mince z roku 1725, která je důkazem toho, že studna musela být na místě už na počátku 18. století.

Studna je v současnosti hluboká něco přes pět metrů, přičemž poslední metr je již pod vodou. Colin se domnívá, že by její hloubka mohla být ještě zhruba o další metr navíc. To, co by ale nyní získával při hloubení, by bylo jen mokré a špinavé bláto.

A v tomto bodě jeho nadšení výzkumníka naráží na tvrdou realitu rodinného života.

„Nemyslím, že by má žena Vanesa byla příliš nadšená, kdybych to všechno vláčel přes pokoj. Přestože jí celá záležitost také přijde zajímavá,” uznává Colin. Vršek studny je proto nyní zakryt plexisklem a přes ně je ještě poklop.

Pan Steer se studnou ale ještě stále neskončil. Když nemůže kopat do hloubky, napadlo ho, že by její okraj mohl naopak dostavět o něco do výšky.

