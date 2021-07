Podle čeho vybírají zákazníci vstupní dveře. Dělají to dobře?

Vstupní dveře jsou tím prvním, co nás uvítá při cestě domů a také se s námi při odchodu loučí. Právě tak jsou tím, co má na návštěvu učinit dobrý dojem a nezvané hosty naopak odradit. K tomu musí odolat nepříznivým vlivům počasí. Není toho zkrátka málo, co musí splňovat. Podle čeho si je lidé nejčastěji vybírají?