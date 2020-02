Podlahu volte podle praktických vlastností

Podlahy jsou bez ftalátů a škodlivých změkčovadel, zdravotně nezávadné, a hlavně 100% voděodolné, takže je lze bez obav umístit i do kuchyně. Ručí za maximální odolnost, rozměrovou a tvarovou stálost.

Zajímavé jsou laminátové krytiny s technologií Aqua-Stop, které jsou vhodné i do vlhkých prostor (např. v kuchyni).

Plánujete do domu litou podlahu? Poradíme vám, kterou zvolit

Dřevo do koupelny spíše nepatří. Ale jestli na něm trváme, vybírejme dřevěné podlahy do vlhkých prostor určené. Ty už jsou pro vlhké prostředí upraveny z výroby, mohou být lakované či olejované. Lakované nevyžadují po pokládce další péči, olejované hned po pokládce ošetříme olejem, zamezí se tak pronikání nečistot a vody do dřeva.