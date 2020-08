Osvětlení z peří dodá strohým místnostem něžnost a jemnost

Peří jako součást osvětlení je celkem netypické. O to je ale efektnější. Prostoru tato svítidla dodají žensky jemnou a romantickou atmosféru.

Foto: The French Bedroom, Lime Lace

Tmavé lustry připomenou atmosféru dvacátých až třicátých let 20. století.

Tento typ osvětlení bude vybízet spíš k odpočinku a relaxaci. Nejvíc se proto hodí hlavně do ložnic a obývacích pokojů. Naopak není příliš vhodný do pracoven, kanceláří a do hodně zatížených prostor.