Obyčejně vyhlížející modrý dům ukrývá starobylé poklady

Na kopci nad historickou částí města Hastings ve Východním Sussexu na jihu Anglie je prakticky nemožné si nevšimnout vyčnívajícího bledě modrého domu. Jeho okna přehlížejí město pod sebou jako generál své vojáky, a přitom jejich pohled směřuje k moři, jako by stále vyhlížela své někdejší obyvatele, kteří v jeskyních, s nimiž je propojen, hledali spásu, přístřeší a útočiště.

Dům postavený v 19. století na místě zvaném Cobourg Place má pět podlaží a také pět ložnic. Spodní podlaží ústí do jeskyní svatého Klementa, jejichž stáří se odhaduje na 16 tisíc let.

Jeskyně sloužily jako domov (vznikala zde i tzv. hastingská keramika), nemocnice a také protiletecký kryt během druhé světové války. Málokoho asi překvapí, že právě jeskyně jsou důvodem, proč byl dům zapsán na Seznam budov zvláštního architektonického nebo historického významu, a to v kategorii 2. stupně.

Jedna z koupelen v domě je vsazena do jeskyně.

Po točitém schodišti vede cesta do prvního mezipatra, které může sloužit například jako pracovna. Nad ním je velký obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou a dalšími částmi. Má otevřený plán a zasahuje přes dvě podlaží.

Tzv. tajné schodiště pak vede až do druhého patra, kde je dvojice ložnic, nad ním jsou ve třetím patře další dvě. Nejvyšší patro pak nabízí nejhezčí výhled. Ať již dopředu směrem na moře, tak i dozadu za dům na kopec.

Komu by snad k pocitu výjimečnosti nestačily jeskyně, může se těšit z jezírka s rybami a po celý rok pak z cizokrajných rostlin, jimiž je osázena romantická oranžerie. Ta je zřejmě starší ještě o několik desítek let než samotný dům, neboť – jak uvádí web SussexLive – právě zde měly být ukládány rostliny, které ze svých cest po světě přivezl do Anglie kapitán James Cook.