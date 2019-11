Nejlepším recyklovaným nábytkovým kouskem je letos kávový stolek

Na druhém místě bylo oceněno dílko s názvem „Nečum do telky… alebo hej!“. Šachovnice vznikla z vyhozené televize, hrací deska byla vyřezána z kusu staré skříně, figurky autorka vytvořila z roštu postele.

Pokud si chcete také vytvořit podobné kousky do domácnosti, mějte na paměti, že recyklovaný nábytek nejlépe zapadne do interiérů v boho stylu nebo do industriálně laděných prostor, kde mají místo i oprýskané prvky s patinou.