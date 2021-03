Na takové toaletě jste určitě ještě nebyli. A patrně ani nikdy nebudete

V domě na třídě 302 South Street v bostonské čtvrti Jamaica Plain je možné objevit na první pohled hezký, moderní, nedávno rekonstruovaný dvoupodlažní byt.

Jeho majitel si na něj vzal půjčku, rekonstruoval jej a pak svůj projekt zcela opustil. Společnost, od níž si peníze půjčil a které bytem ručil, se kontaktu s ním již nedomohla, a tak jí zůstala jen tato nemovitost.

„Když jsme do bytu vešli, zjistili jsme, že je krásně rekonstruovaný. Zvláštní ale bylo, že na hlavním podlaží patrně míněném jako hlavní denní zóna byla do zbývajícího prostoru vložena otevřená koupelna. A tak jsme si řekli 'aha, to musí být hlavní ložnice'. Jenomže pak jsme vyšli po schodech a tam byly dvě další koupelny. Takže tu je jedna společná koupelna pro tři pokoje a pak tu máme čtvrtý pokoj, který je hlavní ložnicí s vlastní koupelnou. Takže jsme si řekli 'jo, tohle je hodně neobvyklý design',” sdělil redaktorům agentury Reuters realitní makléř Robert Nichols, který má prodej bytu na starosti.

To, co jej při první návštěvě bytu opravdu dostalo, bylo uspořádání místností, s nimiž je otevřená koupelna propojená – ústí totiž na verandu s okny a prosklenými dveřmi orientovanými do ulice. Kolemjdoucí, který se před domem zastaví, tak má nejenom panoramatický výhled na to, co je uvnitř místností za okny, ale i naprosto přesně vidí, kde je koupelna a co se v ní odehrává.

A stejně naopak. Kdo sedí na tomto keramickém trůnu, má přehled nejenom o tom, co se děje všude kolem něj doma, ale i venku na ulici. Z nepříjemných zápachů linoucích se po celém bytě přitom nemusí mít obavy, vše je ošetřeno výkonným odsavačem.

„Snažili jsme se tedy přijít na to, jak byt prodat, jak to uchopit, popsat a uvést na trh. A tak jsme nabídku zveřejnili, abychom zjistili, jak ji trh přijme. A očividně si to získalo velkou pozornost,” svěřuje se Nichols.

Makléř připouští, že po uveřejnění prodeje takto neobvykle řešeného bytu vzhledem k velké pozornosti, kterou si získal, očekávali velký ohlas zájemců o koupi. Ten se ale dosud nekonal. Byt je nabízen za cenu 899 tisíc dolarů (cca 20 milionů korun), což je cena odpovídající dané lokalitě.

