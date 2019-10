Moderní dveře můžete hledat v místnosti déle, než byste čekali

„V konstrukci zárubně je navíc připravená komora, která umožňuje výrobci, aby do ní vložil výplň ze stejného materiálu, jaký je použitý na dveřích. Díky tomu tvoří pár - dveře a zárubně navzájem propojený celek s jednotícím materiálem,“ dodává.

Skryté zárubně Maxim zasadí dveře do stěny tak, že si toho oko diváka ani nevšimne a může se kochat jen dveřním křídlem vynikajícím z plochy.

Neviditelné řešení zárubní kliky a sjednocení vzhledu dveří s okolní stěnou se ideálně hodí do minimalisticky laděných interiérů.

Neviditelné zárubně jsou jak pro klasické otevírání, tak i reverzní. „Varianta Revers, tedy otevírání do špalety, je obrovskou výhodou v prostorách chodeb, kde je více dveří vedle sebe a každé se otevírají na jinou stranu a přitom musí stejně lícovat,“ upřesňuje pan Libor Husák ze společnosti Orta Holz, která také nabízí neviditelné zárubně.

Další, co u dveří postupně mizí z pohledu našich očí, jsou kliky. Jejich designéři tohoto efektu docilují obvykle tak, že sjednotí materiál na povrchu křídla s materiálem na pohledové straně kliky. Tam se tak může objevit například dýha, laminát, ale i sklo.

Obzvláště dobře a neviditelně vypadají dveře zasazené do stěny, obložené systémem Efekta. Ten umožňuje sjednotit a obložit stěnu i dveře prakticky jakýmkoli materiálem.

Další možností, jak nechat dveřní křídlo splynout s okolní stěnou, je využití obkladového systému Efekta. Ten umožňuje obložit stěnu vybraným materiálem pokládaným na speciální lehkou konstrukci kotvenou do zdi.

Horkou novinkou na trhu je proto inovativní systém M&T Magnetic, jenž funguje na principu velmi silných magnetů umístěných do dveřní zárubně. Jejich protikusem je blok z magnetické nerezové oceli zabudovaný ve dveřním křídle.

„Při zavírání dveřního křídla se působením magnetické síly zajistí plynulé a bezhlučné dovření dveří, a to bez vysunutí jakékoli střelky. Zavřené dveře drží pouze magnetická síla,“ vysvětluje Roman Ulich a dodává:

A zrovna tak je možné skrýt i posuv u posuvných dveří. Ten se ukryje do stropu a dveře tak v podstatě „visí“ od stropu dolů.

„Posuvný systém Premium je vyvinutý především pro přestavby interiérů, ve kterých instalovaný pohledový strop nemá žádnou nosnost, a tudíž vysoké dveře sahající k podlaze by neměl šanci udržet. Posuv Premium se kotví do nepohledového nosného stropu a vzdálenost mezi oběma stropy, překlenují silné závitové tyče, které pevně drží kolejnice usazené do pohledového stropu a jsou s ním srovnané v jedné rovině. V nich pak už pohodlně jezdí dveřní křídlo,“ ozřejmuje systém montáže Petr Paksi.