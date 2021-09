Moderní byt ve stoletém domě nabízí klidné útočiště po dni stráveném ve víru velkoměsta

Starobylá část Lisabonu v okolí ulice Rua Moeda prošla v minulých letech revitalizací a proměnou zejména veřejných prostranství. Spolu s tím se dočkal rekonstrukce i tamní sto let starý dům. Zdá se tedy skoro zákonité, že i majitelé bytu v něm se rozhodli nechat jej rekonstruovat, a především nově zařídit tak, aby svým duchem odpovídal rázu okolního města.

Jak popisují architekti, byt se jim dostal do rukou se spoustou prvků a zařízení ještě v původním stavu. Měl sto let staré dřevěné podlahy i rámy oken. Dokonce i výmalby byly stejné jako nátěr fasády! To vše se proto rozhodli zachovat a nechat restaurovat.