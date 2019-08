Mobilní dřevěná chata jako malý soukromý chrám

Mobilní chatku s nezvykle řešenými stropy, které navozují pocit, jako by byl člověk v kostele, navrhli architekti z ateliéru The Way We Build Farah Agarwalová a Arjen Aarnoudse. První příbytek tohoto typu stojí v polesí Robbenoordbos, nedaleko města Hollands Kroon v nizozemské provincii Severní Holandsko.