Měšťanova vila s ateliérem má i plně soukromou zahradu přístupnou z ložnic

Výtvarník Jan Měšťan o projekt požádal architekta Petra Keila. Architekt navrhl střídmou stavbu, která by po delší přestávce navázala na tradici meziválečných, převážně funkcionalistických vil.

Do vnějšího prostoru má stavba jen minimum menších oken, vodorovně protáhlých, umisťovaných až pod stropem.

O to otevřenější je stěna obrácená do zahrady, co nejvíc prosklená jak v přízemí, tak v patře, kde vyniká jakoby skleníková pasáž nad lodžií, krytá posuvnými okny.