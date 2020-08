Máte zbytečné miliony? Kupte si Trumpův ostrov

Historie dvanáctihektarového ostrova není nijak zvlášť výjimečná. Jeho jméno je doloženo minimálně do poloviny 70. let 19. století, přičemž původ jména není už znám.

S jistotou se ví jen to, že s rodinou současného amerického prezidenta Donalda Trumpa nemá nic společného, protože své jméno měl už minimálně pět let před příchodem jeho prvního předka Friedricha Trumpa do Ameriky. Tolik alespoň zjistili redaktoři deníku Washington Post před čtyřmi lety, kdy byl ostrov nabídnut k prodeji.