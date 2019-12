Když se dřevo zabydlí v celém interiéru

Proč je tedy dobré vybírat krytinu podle velikosti oken, proč je dub univerzální a ořech se náročně kombinuje, anebo proč do dětského pokoje patří tvrdší dřevina?

Kdysi populární buk se dnes už skoro neprodává, možná proto, že výrazně mění svou barvu v průběhu let – na začátku je světlounký a postupně žloutne.

Třešeň je červená, jasan žlutavý a ořech je tmavě hnědá dřevina. Tyto dřeviny působí luxusně, ale chce to hodně přemýšlet o sladění. U ořechu navíc musíte počítat s postupnou, avšak výraznou změnou barvy. Změna barvy je sice charakteristická pro všechny dřeviny, ale u ořechu a třešně jsou opravdu výrazné.

Tmavé dřeviny, jako jsou jatoba, merbau, ořech, se nehodí do malých prostor orientovaných na sever. Jsou vhodné do velkých místností s dostatkem přírodního světla, s orientací na jih a s velkými prosklenými plochami. Do malé místnosti nepatří ani větší formáty lamel!