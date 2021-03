Jídelny prošly výraznými změnami, společnost je vítána

V dřívějších dobách mívali majitelé bytů služebné. Do kuchyně tak příliš často nechodili. Jídlo se nosilo do jídelny.

Místo u okna s pěkným výhledem do zahrady bude to pravé.

Co by takový prostor asi měl splňovat? Třeba možnost nabíjet počítač a telefon přímo na jídelním stole, aniž bychom měli okolo prodlužovačky a jiné kabely. Nebo možnost uklidit práci ze stolu prostým vložením notebooku a papírů do úložného prostoru uvnitř jídelního stolu. Novým požadavkem by mohla být také jídelní židle vhodná i k dlouhému sezení a práci na počítači, nebo možnost stůl snadno odsunout nebo zasunout, a vytvořit tak více místa na hraní či cvičení.