Jak přimět děti ke čtení? Zkuste je motivovat hravými knihovnami

Ideální je, aby děti měly knihy neustále na očích. Pokud budete volit knihovny do společných prostor, volte uměřenější, ale hravé provedení.

Uměřená přírodní barevnost knihoven zajistí, že zapadnou do klasických interiérů i prostor zařízených v trendy boho, Provence nebo přírodním stylu.

Knihovna ve tvaru žirafy zapadne do interiérů v přírodním stylu.

Foto: Made By Hand Online

V pokojích malých slečen můžete plně popustit uzdu fantazii a uplatnit třeba knihovny ve tvaru jednorožců nebo princezen. Do společných pokojů sourozenců volte spíš neutrální motivy, jako jsou domky nebo stromy.

Pokud přemýšlíte, jak děti co nejlépe zabavit doma, motivovat je ke vzdělávání a dopřát jim i co nejvíce pohybu, pak zkuste do interiéru umístit i speciální interiérové houpačky. Díky nim se děti víc zabaví a doma bude veseleji.