Jablonecká vila Josefa Jägera patří k vynikajícím ukázkám pozdní geometrické secese

Josef Jäger byl spolumajitelem firmy Gebrüder Jäger, založené na konci 19. století, která se zabývala především výrobou bižuterie. Rychle rostoucí firma se v roce 1906 přestěhovala z původních skromných prostor do nových objektů a krátce nato se začaly stavět i rodinné vily obou bratrů.

Fasády jsou zdobeny kombinací hladké a hrubé světle šedé omítky, dekorativní plastické prvky byly v minulosti odstraněny. Vysoká podezdívka je z hrubě tesaných žulových kamenů, které v nárožích vybíhají do výšky.

Vnitřní dispozice vycházela z anglického rodinného domu se schodišťovou halou. Interiér byl řešen racionálně. Za hlavním vstupem následovala šatna, do které ústil i protilehlý vstup od továrny a dveře na toaletu. Z haly se vstupovalo do jídelny s verandou nebo do pokoje. Kuchyň byla umístěna v zadní části.