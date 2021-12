Interiérové kousky, které si můžete sami vybarvit, potěší na Vánoce hlavně děti

Vybarvování je kreativní činnost, která u dětí podporuje zručnost, představivost, soustředění i cit pro práci s barvami. Pokud dětem na Vánoce pořídíte kousky, které jim umožní dekorovat si interiér podle svého kusu, jistě to uvítají.

Díky předtištěné šabloně jsou omalovánky oblíbené i u těch dětí, které jinak malování moc nevyhledávají. Hezkého výsledku totiž dosáhnou i tehdy, když ještě neumí příliš kreslit. Dětem můžete vybrat kousky s motivy, které je aktuálně baví. Ať již to jsou dinosauři či zvířata obecně, princezny, auta anebo cokoli dalšího.

Jako dětská omalovánka může sloužit i kvalitní kusový koberec z bavlny vyrobený v Česku. Speciální vybarvovací koberce jsou pratelné, takže je po dokončení díla stačí hodit do pračky a malý umělec má znovu co vybarvovat. Z motivů si vyberou kluci i holky a součástí balení je i šest barevných fixů, takže už jim nic nebrání v tom popustit uzdu fantazii a pustit se do práce.