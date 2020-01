Hitem jsou skryté i designové digestoře

Hlavně malé prostory vypadají bez zavěšených odsavačů větší a nad kuchyňskou desku je možné umístit lampu nebo další odkládací plochy. U ostrůvkových kuchyňských linek zase nic nebrání pohledu do další obytné části.

Varná deska s integrovaným odsáváním odfiltruje výpary z vaření prakticky hned v místě vzniku, a to díky výkonnému motoru. Účinné filtrační systémy navíc odstraňují ze vzduchu mastnotu a tuhé částice.

Oblíbené jsou panelové digestoře, výsuvné ručně nebo elektronicky, zajíždějící za varnou desku či instalované do horní skříňky. Plošné se vestavují do horní skříňky za nábytkové čelo. Stropní digestoře zabudované do podhledu vypadají jako obklad či panel a jsou také velmi nenápadné.