Garáže se zvětšují a jsou součástí domu

Nároky uživatelů na garáže se zvyšují, a to je vidět na vnitřních prostorách. Podle odborníků chceme mít větší komfort, což se projevuje i ve větší vzdálenosti mezi vozem a stěnami, než bývá doporučeno. Navíc garáže se staly součástí domu, jsou i temperované.

„Sekční typ vrat může být namontován do libovolného garážového otvoru a poskytuje až o 14 cm větší šířku průjezdu než vrata výklopná,“ říká David Šejvl z firmy Vekra.

Někdy vrata zajíždějí do boku garáže, zvláště, když jsou užívána i jako vstup do domu. Preferují je i motorkáři, protože jim stačí pro výjezd a vjezd motorky vrata jen částečně pootevřít.

Garáže skrývají majetek za statisíce, zabezpečení ale často chybí. Majitelé garáží na periferii a v odlehlých částech měst by měli zpozornět.

Garážová vrata volte světlá a bezpečná Jak na to

Vyhoďte především starý zámek a zainvestujte do kvalitní bezpečnostní vložky ve 3. bezpečnostní třídě. Je cenově dostupná a možného zloděje může odradit.

„Mluvíme o pravidlu pěti minut. Zjednodušeně to znamená, že pokud se zloděj do objektu nedostane do této doby, je pravděpodobné, že pokus o vloupání vzdá,“ vysvětluje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.