Dřevěné domy a chaty jdou na dračku

Nespornou výhodou je, že za určitých podmínek není třeba klasické zdlouhavé stavební povolení, respektive stačí jen ohláška. Hlavním parametrem je celková plocha, ovšem poznatky zákazníků z regionů ukazují, že přístup stavebních úřadů se může v praxi v detailech lišit, záležet může třeba na tom, na čem domek stojí. Domy většinou s pultovou střechou jsou stylové a svým charakterem dobře zapadnou do okolí.

Co se ukazuje skladem, je většinou už prodané. Podlahové plochy jsou od 25 metrů do zhruba 60 metrů čtverečních. Ceny od zhruba 800 tisíc do 1,4 milionu Kč včetně dopravy.