Do nového nepospíchali. Veliká terasa bytu v novostavbě vše změnila

Pak jim ale před domem začala růst novostavba, která je nezajímala do té doby, než měla postavené poslední patro s velikou terasou. Už na dálku, na kterou dohlédli, se do terasy zamilovali a doufali, že by u ní mohl být i pěkný dosud volný byt. Neváhali, rychle si objednali prohlídku a měli štěstí hned dvakrát.