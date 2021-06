Česká cena za architekturu má třicítku nejlepších, dvě želízka patří ateliéru Kuba & Pilař

Výstavu nominovaných děl v České ceně za architekturu bude hostit Spolkový dům Slavonice, a to od 4. července do 31. prosince. Od 1. července do 31. října bude výstava ke zhlédnutí i ve venkovní expozici areálu Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích u Plzně. Od 1. do 25. července 2021 a po krátké pauze dále od 2. do 15. srpna bude v Bílém sálu Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze k vidění výstava nominovaných děl doplněná i o výstavu předchozích ročníků.