Budovu Vltavské filharmonie v pražských Bubnech postaví podle návrhu dánského studia BIG

„Jsem s tím návrhem velice spokojen, byl to můj favorit od začátku,“ svěřil se těsně před vyhlášením vítěze primátor Hřib a dodal: „Ta budova má všechno, co jsme od ní očekávali. Praha moderní architekturu potřebuje.“

O potřebě vybudovat důstojný a především moderní koncertní sál se nejenom v Praze hovoří na nejrůznějších úrovních již několik desítek let. Již několik let je známo, kde by nový kulturní stánek měl vyrůst – je to brownfield v pražských Bubnech, tedy v bezprostřední blízkosti stanice metra Vltavská.