Brněnská Bassova vila je jednou z nejkrásnějších funkcionalistických staveb

Vila Bedřicha Basse má nezvyklé prostorové uspořádání. To vycházelo z konkrétních potřeb rozvětvené rodiny stavebníka.

Dispozice prvního a druhého patra se v podstatě neliší a skládají se celkem ze čtyř poloautonomních bytů s koupelnou, WC a ve třech případech i s kuchyní. Do centra vily jsou pak v obou poschodích umístěny salony, za kterými se v severní části nachází jednoramenné schodiště.

Stavebník vily Bedřich Bass, předseda židovských obcí, si jako autora své vily vybral architekta židovského původu Zikmunda Kerekese. Ten pocházel z Maďarska a na sklonku první světové války přišel z Budapešti do Brna, kde se po vystudování německé techniky usadil. Kolem roku 1930 v něm založil soukromý ateliér.

Před vypuknutím druhé světové války uprchl Kerekes do Maďarska a o deset let později pak do Izraele, kde změnil své jméno na Hiram Ašer, o jeho tamních osudech není nic známo.