Britka si vytvořila domov svých snů. Pro někoho jsou možná dost divoké

Mandy Charltonová na tom byla po léta podobně jako mnoho jiných žen. Starala se o své tři děti, pracovala od rána do večera, a tak na jakékoli úpravy domova neměla už ani pomyšlení. Když doma nadhodila, že by něco chtěla změnit, nesetkalo se to navíc s pozitivní odezvou.

„Konečně si mohu dělat, co chci. Nemusím se nikoho ptát na svolení. Když to nebude hezké, bude to moje chyba. Chtěla jsem místo, kde bych mohla být s přáteli. Baví mě bavit druhé. Ale k sobě domů jsem si nemohla sedm let nikoho pozvat. Teď mám konečně místo, které mohu druhým ukázat a nemusím se stydět. Je to kouzelné,” cituje Mandy web britského deníku Metro.