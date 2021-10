Během lockdownu a s omezeným rozpočtem zařídila majitelka celý byt

„Byt jsem koupila v listopadu 2020. Celou dobu jsem bydlela ve sdíleném podnájmu kousek od tohoto bytu. A celou dobu jsem si v duchu vymýšlela a plánovala. Moje představy musely být dost zredukované, protože jsem nakonec nedostala tolik peněz. V prosinci 2020 jsem nechala byt kompletně vyklidit - byl úplně plný, proto byl taky levnější. Těsně před Vánocemi, 21. prosince, nastoupila rekonstrukční firma. Termín měli do 2. února 2021 na klíč. Byli opravdu skvělí. Naprosto mi vycházeli ve všem vstříc, protože byl lockdown a já nic sama nemohla vybírat ani nakupovat. Dovedete si představit, když jsem zadala do vyhledávače 'světle šedé obklady', co mi vylezlo? Stovky stejně šedých obdélníků... Naštěstí jsem stihla ještě před Vánocemi oběhnout pár obchodů, a tak jsem si nakonec vybrala podle svých představ,” popisuje svou tehdejší situaci paní Zuzana.

Paní Zuzana měla štěstí nejenom na firmy, ale také na štědrost svých přátel, kteří jí zaplatili některé kusy vybavení bytu s tím, že si sama vybrala přesně to, co potřebuje. „Stůl mi dal syn, mikrovlnku kamarádka, příbory kamarád...,” vypočítává vděčně.

Některé kusy nábytku se jí pak podařilo zachránit z předchozího bydlení. Například křesla a stolek, které měla po svých rodičích. A to ne ledajaké. „Je to kultovní záležitost z 50. let. Stejné měl jen Miroslav Zikmund (legendární český cestovatel - pozn. red.), byli s mým tátou přátelé a on je u našich viděl. Tvůrcem byl architekt Miroslav Navrátil,” připomíná paní Zuzana.