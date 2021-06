Barvy, z nichž oči přecházejí. Žena v domácnosti vzala proměnu obyčejného domu do svých rukou

Čtyři roky trvala padesátileté paní Adele proměna jejich původně zcela všedního domu v učiněnou svatyni barev a vzorů, jíž je nyní. Inspirací jí přitom byly, jako v mnoha podobných případech, posty na instagramu od dalších lidí.

Přesně podle hesla „když to dokážou oni, proč bych to neměla zvládnout také” se jednoho dne pustila do díla a začala vzhled domova, který s ní sdílí její muž Rob (54) a děti Ruby (17) s Romanem (13), přizpůsobovat svému vkusu a svému založení.

Jak říká, nejprve začala úpravami toho, co se jí příčilo ze všeho nejvíce. S výsledkem byla spokojená a tak pomalu nabývala odvahy ke smělejším a smělejším zásahům.

„Konec konců, říkala jsem si, je to jen barva a tu přece můžu kdykoli přemalovat, no ne?” svěřila se na webu velšského deníku Wales Online.

Úplně první předmět, se kterým začala experimentovat, byla stará otlučená dřevěná lavice s úložným prostorem, kterou nově natřela fialovou barvou, aby jí pěkně ladila s kuchyní. Pak pokračovala napříč všemi místnostmi a vyhledávala, co by mohla opravit a vylepšit.

Jedním z dalších významných kroků na cestě za barevným domovem byla výmalba stěny v koupelně. Ta získala jasně oranžovou barvu.

Začalo to v koupelně

„Říkala jsme si, že zkusím vymalovat a být trochu odvážnější na hlavních stěnách v několika místnostech. Začala jsem koupelnou, tam je oranžová, což bylo pro rodinu trochu překvapením,” popisuje své začátky Adele. „Když přišel syn ze školy, zavolal svého otce a povídá mu: Koukej, co mamka udělala.”

Adelina rodina si ale nakonec na barevnost, která ji od té doby v čím dál větší míře obklopovala, zvykla a zalíbilo se jí to. Velkým povzbuzením pro „maminku na plný úvazek” bylo založení instagramového účtu, s čímž jí pomohla dcera Ruby. Od té chvíle se Adele mohla pochlubit svými výtvory veřejně. Manžel Rob si s ní pak rozdělil práci na exteriéru domu a na zahradě a také pomohl s výrobou nábytku včetně postelí.

Háčkované přehozy a dečky jsou důležitou součástí interiéru. Foto: Profimedia.cz

Tomu, že by bylo správné její výtvory nazývat upcyklací, se sice nebrání, sama ale nabízí jiný výklad: „Řekla bych, že je to spíš přizpůsobování věcí vašemu vlastnímu stylu a vkusu – použitím křídových barev, barev ve spreji a přidání dalších prvků, rozličných materiálů anebo i samolepek. Díky tomu to pak zapadne přesně do stylu, který chcete.”

A tak v jejím domě hrají prim pestré háčkované dečky, přehozy i polštářky s háčkovanými potahy, nad hlavou se hostům lehce pohupují barevné papírové lampionky, podlahy zdobí pestré koberce.

„Myslím, že je potřeba mít kolem sebe barvy, které jsou potěchou pro oko. Obzvláště salonek zařízený v modrozelené a oranžové. Protože tu máme často špatné počasí, chtěla jsem něco teplého a útulného,” vysvětluje paní Adele.

Přehmat mnoha návštěv

Pokud z fotografií jejího domova máte pocit, jako byste navštívili nějaký obchůdek z úplně jiného světa, nejste vůbec sami. Tohoto omylu se dopouští spousta lidí, kteří k ní zavítají na návštěvu.

Vzpomíná například na dámu, která si přijela pro jeden kobereček, který prodávala prostřednictvím sociálních sítí.

„Přišla a poprosila mě, jestli by se směla porozhlédnout v místnosti, kde zrovna byla, neboť se jí velmi líbila. Nakonec jsme málem skončily tím, že jsem ji provedla po celém domě. A ona projevila zájem koupit víc věcí. Řekla jsem jí, že to není obchod, že to je můj domov. Tolik lidí chce něco koupit,” popsala Adele své zkušenosti pro britský web Daily Mail.

Stesk po barvách domova

Pestrobarevný domov se stal pro Adele doslova útočištěm, ve kterém je nejspokojenější. Znovu si to pokaždé připomíná, když jedou s rodinou na dovolenou.

„Všimla jsem si toho, jak mi barvy chybí, když jedeme na dovolenou do Španělska. Tam jsem také přidala pár barevných věcí. Ale to musí zůstat neutrální, protože to tam čas od času pronajímáme,” vysvětluje.

Když se však vrátí domů, úplně ožije. „Je tak nádherné vracet se do takového domova. Okamžitě se cítíte vítáni, jakmile vkročíte,” pochvaluje si.

Někteří hosté si Adelin domov pletou s obchodem. Foto: Profimedia.cz Další 1 fotografie