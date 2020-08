Autor domu Vladimíra Müllera byl fandou Adolfa Loose, na vile je to znát

V ušlechtile strohé stavbě se snoubí také Englemannův mimořádný cit a smysl pro poeticky laděný obytný prostor. Tento novátorský koncept, nejzřetelněji patrný v centrální obytné hale, rozdělené podle provozu do tří sekcí (komunikační, obytné a jídelní), ale architekt na rozdíl od svého inspirátora nevložil do složitého organismu velké a reprezentativní vily (vila F. Müllera v Praze), ale do obyčejného středně velkého rodinného domu, čímž raumplanu (kdy je při řešení zohledněn význam jednotlivých místností) jako by vdechl nový život.