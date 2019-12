Architektka Šrámková dostala postmoderní dům na kolečkách

John Hejduk byl americký pedagog a architekt s českými kořeny. „Byl to první západní architekt, který po sametové revoluci přivezl své dílo do Prahy. Letos by, podobně jako Šrámková, slavil 90. narozeniny. Toto je dárek k jejich narozeninám,“ uvedla u příležitosti předání ocenění Hana Seho, vedoucí ateliéru.