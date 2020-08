Architektka propojila lázně se zavlažovací nádrží. Obojí čerpá vodu z mlhy

Centrální část sítí je umístěna nejníže, zakotvena je nad bazénem. Ve vzduchu ji drží sada nafukovacích prvků, které jsou do sítí vpleteny. To umožňuje sítím volný pohyb podle proudění vzduchu a napomáhá to rychlejšímu stékání kapek do připravených svodů. Voda v celém systému má vznikat v takovém množství, že při stékání do rozvodového systému bude díky gravitaci vytvářet přirozený tlak, jenž pomůže solárním čerpadlům, vysvětluje architektka.