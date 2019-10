Architekti navrhli výjimečnou školní třídu. Učí svět poznávat jinak než zrakem

Učebna je určena primárně pro malé předškoláčky, kteří ještě nepronikli do tajů Braillova písma. Jeho první znaky však už mohou nahmatat na podlaze. Architekti do ní vsadili panely seskupené do dlouhých pásů, přičemž každý má na sobě kruhové výstupky, uspořádané do některého z písmen této abecedy. V rohu každého panelu je pak každé písmeno vyvedeno i latinkou.