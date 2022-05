Aby přesvědčil manželku k životu na cestách, proměnil vůz tak, jak by to udělal jen málokdo

Šikovného, vynalézavého a nepochybně i velice statečného muže má balerína Ariana Dewingová z americké Kalifornie. Sám strávil praktický celý život v obytných vozech. Aby k takovému stylu života přiměl i partnerku, vytvořil jí pojízdný domov přesně podle jejího gusta. To, co by jedni nazvali růžovým peklem, vnímá Ariana jako ráj na čtyřech kolech.