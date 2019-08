Jana Nesvadbová, Novinky

Dvojice domů vyrostla na rohovém pozemku, který si architektova sestra koupila s úmyslem, že jeden z domů bude obývat její rodina, zatímco druhý prodají.

Oba domy jsou prakticky identické, jediným rozlišujícím prvkem je jejich barva exteriéru. Jeden je bílý s šedými prvky, druhý černý s cínovými prvky.

Dvojice domů je záměrně navržena tak, aby bylo zřejmé, že k sobě patří. Aby si ale lidé nepletli, kam jdou na návštěvu, má každé z dvojčat jinou barvu.

FOTO: Christine Francisová

Prvkem, který na první pohled upoutá každého kolemjdoucího, je řešení plotu, jenž lemuje dvorky obou domů. Jako by stěna perforovaná hravou spletí geometrických tvarů na svém místě stála, a zároveň, jako by dvorky od ulice skoro nic neoddělovalo.

Plot ohrazující dvorek každého z dvojice domků perforují hravé geometrické tvary.

FOTO: Christine Francisová

V otvorech se mohou obyvatelé domu i kolemjdoucí vyložit a třeba celé hodiny klábosit. Stěna je přitom dost široká na to, aby si na „okno” bylo možné položit džbánek s pitím, aby řeč lépe plynula.

Majitelka jednoho z domů, paní Kristan, si přála dva domy, které jí umožní co nejlépe zapadnout do místní komunity. Jejich návrhem zaúkolovala svého bratra Nicka.

FOTO: Christine Francisová

Dvorky nabízejí majitelům domů a jejich sousedům místo ke společným schůzkám a debatám.

FOTO: Christine Francisová

„Port Fairy je velmi staré město a je v něm spousta verand,” říká architekt Nick Braun.

„Všimli jsme si, že spousta lidí tam právě na nich tráví svůj čas a jsou tak v kontaktu se svými sousedy. Chtěli jsme proto vytvořit prostor, jenž bude fungovat stejně, ovšem chtěli jsme to udělat v čistě moderním stylu,” vysvětluje architekt nevšední vzhled dvorků.

Ačkoli žádný z domů nemá tradiční okna po stranách, je v nich stále spousta denního světla. Kromě přední a zadní strany, které jsou otevřené, přichází do interiéru spousta světla pásem oken zasazeným pod okraj střechy.

FOTO: Christine Francisová

Výhodou domu je jeho uspořádání umožňující vidět skrz na skrz. Majitelé tak spolu mohou kdykoli komunikovat a zároveň vidí, jestli na ně někdo ze sousedů nemává na dvorku.

FOTO: Christine Francisová

Australské verandy

Veranda má své nepřehlédnutelné místo v australském folklóru, říká Linda Chengová z architektonického studia Sibling Architecture. Obrazy, poezie a literatura oslavují život trávený v prostředí, které je částečně v interiéru domova, a částečně už venku. Ovšem, zatímco blažené usrkávání odpoledního čaje, doprovázené spokojeným chroupáním sušenek, je v dnešních velkoměstech jižního světadílu čím dál vzácnějším jevem, na venkově a v malých městech se tento obyčej stále ještě udržuje.

Centrem domova je kuchyň.

FOTO: Christine Francisová

Kuchyň doplňuje visutý policový systém.

FOTO: Christine Francisová

„Pamatuji si, že když jsem tu vyrůstal, bývalo zvykem, že lidé prostě přišli, zaklepali na dveře a vstoupili do domu. Dvorek je způsobem, jak to trochu změkčit. Umožňuje velmi příjemnou interakci se sousedy. Není to ani příliš obranné gesto, a přitom uchovává soukromí,” říká Nick.

Interiér domů

Tak jako geometrické tvary na plotě dvorků jsou odkazem k motivům na starých domech ve městě, také barvy použité v interiéru domů, broskvová, růžová a světle šedá, jsou připomínkou barev starých historických budov Port Fairy.

Kuchyni na jižní straně lemuje trojice ložnic.

FOTO: Christine Francisová

Samotná dispozice odpovídá přirozenému toku života v domě od dvorku před domem, směrem dozadu na zahradu za ním.

V centrální části je kuchyň, lemovaná na jižní straně soukromými ložnicemi. Obě kuchyně jsou rámovány velkým zavěšeným systémem polic vyrobeným z kovové mřížky, jež je připomínkou plotu kolem dvorků.

Broskvová barva, stejně jako růžová a světle šedá jsou připomínkou barev domů v historické části města.

FOTO: Christine Francisová

V každém domě jsou dvě koupelny. Jedna s vanou, druhá se sprchovým koutem.

FOTO: Christine Francisová

Co je ovšem nejdůležitější, uspořádání domu nikterak nezabraňuje výhledu i z té nejzazší části na dvůr, takže když se zastaví sousedé, stačí, aby zamávali, a majitelé domu je hned mohou pozvat dál, nebo dojít za nim na dvorek.

Půdorys domů: 1 dvorek, 2 garáž, 3 vstup, 4 jídelna, 5 kuchyň, 6 obývací pokoj, 7 terasa, 8 studovna, 9 ložnice, 10 šatna, 11 zadní zahrada

FOTO: Sibling Architecture

Díky své jasně naznačené otevřenosti vůči okolí a sousedům jsou tak oba přízemní domy srdečným, ovšem zcela moderním příspěvkem majitelů místní komunitě, s níž se od samého počátku hodlají přátelit a zapadnout do ní.