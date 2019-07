Jana Nesvadbová, Novinky

Dům skořicové barvy vyrostl na pobřeží Malagy, v bezprostřední blízkosti památkově chráněného cihlového komína z počátku 20. století, jenž je posledním svědkem vypovídajícím o průmyslové minulosti místa.

Z druhé strany pak sousedí s dvojicí domů postavenou před několika lety. Kolem vede nově vytvořená promenáda lemující pobřeží.

Dům svou fasádou připomíná naskládané přepravní kontejnery, čímž odkazuje k přístavu, jenž je od něj na dohled.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Staré a nové. Jejich neustálý dialog

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Nová rezidenční budova na pobřeží Malagy nabízí svým obyvatelům 73 bytů.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Jak architekt vysvětluje, budova vede se svými sousedy-dvojčaty, a hlavně s komínem, dialog, a to nejenom prostřednictvím barev, ale i materiálu.

Zatímco starý komín je postaven z cihel, tedy materiálu typického pro tento typ staveb i dobu, nový dům má fasádu z betonu vyztuženého skelnými vlákny.

Na fasádě se neustále střídají horizontální a vertikální linie.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Fasáda domu je z betonu vyztuženého skelným vláknem.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Vzhled fasády, jež je nejvíce otevřena na straně směřující k moři, může na první pohled připomínat stavby vytvořené z kostek nějaké veliké stavebnice. Ve skutečnosti stačí vzít v potaz prostředí, kde dům stojí.

Do nedalekého přístavu, jenž je odtud na dohled, denně připlouvají lodě s nákladem uloženým v přepravních kontejnerech, jejichž povrch je podobně „trapézový”. Domy tak nenápadně zrcadlí strukturu a tvar právě těchto kontejnerů.

Interiér domů



Bílým, rovněž trapézovým plechem jsou pak obložené i vnitřní společné prostory v domě, což jsou nejenom chodby, ale také dvě malá atria.

Interiér fasádu domu svou strukturou připomíná. Je ovšem obložen trapézovým plechem.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

V domě jsou dvě čtvercová atria.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Do atria směřují okna bytů jen na jedné straně, všechna ostatní jsou s ním propojena pouze prostřednictvím společné chodby.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Na většině z podlaží osmipatrové stavby, jež je podsklepena dvěma suterény s garážemi, je devět bytů různých velikostí, ale velmi podobného uspořádání. Některé z nich mají samostatnou kuchyni a samostatný obývací pokoj, některé mají tyto místnosti propojené.

Důležitou roli hraje v každé domácnosti terasa, jež navazuje na obývací pokoj i kuchyň, čímž tyto funkční prostory propojuje, ať již jsou samostatné, nebo ne. Každý z bytů má pak dvě koupelny a dvě až tři ložnice.

Důležitým prvkem každého bytu je terasa, která propojuje obývací pokoj a kuchyni.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Podlahy z leštěné černé žuly v přízemí připravují příchozího na to, jaké barvy jej čekají při pokračování do podzemních garáží.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Stavba nabízí užitnou plochu o velikosti 6750 m² v nadzemních podlažích a dalších 4001,70 m² pod zemí.

Vjezd do garáží

FOTO: Javier Callejas Sevilla

V garážích je na stropech a části podlah přiznaný beton.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Architekt použil barev k tomu, aby spolu logicky propojil různé části interiéru - bílá barva společných prostor prochází vzhůru domem až k jeho střeše pokryté bílými lamelami.

Naopak, při příchodu do domu, podlahy z leštěné černé žuly připravují člověka na to, co jej čeká při sestupu do garáží, kde zůstal na některých místech podlahy a na stropě přiznaný beton ve své přirozené šedé barvě.

Stěny zde jsou obložené trapézovým plechem natřeným stejnou barvou, jakou mají fasády stavby, a tak na první pohled vypadají, jako by byly ze stejného materiálu.

Model budovy

FOTO: Alejandro Muñoz Miranda (4x)

Situace na pozemku

Půdorys podlaží - první varianta

Půdorys podlaží - druhá varianta