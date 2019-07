Jana Nesvadbová, Novinky

Když se řekne dům z PET lahví, většině lidí nejspíš vytanou v mysli obrázky domorodých vesnic s náměstíčkem z udusané hlíny a pomalu rostoucí zdi stavby, z nichž na jedné straně vykukují dna PETek naplněných pískem a na druhé je možné obdivovat barevnou mozaiku z vyčnívajících víček.

Jak ale dokazuje práce Kanaďanů Joela Germana a Davida Saulniera ze společnosti JD Composites, plastové lahve lze využít i ke stavbě zcela normálně vyhlížejícího rodinného domu.

Jejich projekt třípokojového bungalovu spolkl dohromady úctyhodnou sumu přes 600 tisíc plastových lahví na vodu.

Stavba má plochou střechu, jejíž část funguje jako chráněná střešní terasa.

Při práci na domě spolupracovali autoři s ontarijskou společností Armacell. Ta lahve nejprve rozmělní na drobné kousky a z těch vyrobí pelety. Pelety pak putují přes násypku, kde jsou pomocí plynů roztaveny a přeměněny v pěnu, jež po ochlazení ztuhne. Takto vytvořený materiál v průběhu času neplesniví, ani nehnije.

Designéři z materiálu vyrobili panely, z nichž postavili 15 cm silné zdi domu. Jak podotýkají, pomineme-li skutečnost, že se takto zpracuje velké množství plastu, jež by jinak znečišťovalo planetu, jimi vyrobené stěny jsou schopné odolávat velice náročným povětrnostním podmínkám.

Není to jen nějaké plané vychloubání, ale konstatování na základě provedených vědeckých testů.

Dům stojí ve městě Meteghan v Novém Skotsku, na břehu zátoky Svaté Marie.

Své panely poslali do certifikačního centra v Ontariu, kde zjistili, že jejich produkt dokáže odolat větru až o rychlosti 146 m/s, což odpovídá podmínkám nejsilnějších hurikánů. Tyto výsledky jsou o to pozoruhodnější vzhledem k tomu, že jde o lehký materiál.

Další důležitou předností plastových panelů je jejich izolační schopnost, chrání interiér domu před prochládáním v zimě a před přehříváním v létě, jsou odolné vůči vlhku.

Samotný konstrukční systém autoři navrhli tak, aby samotné sestavení domu zabralo řádově dny. Jednotlivé panely jsou prefabrikované v továrně, na místě se pak dům sestaví jako velká skládačka.

Stejně jako z exteriéru, také v interiéru dům působí zcela běžným dojmem.

Panely mají sendvičový charakter, ze ztvrdlé pěny je vlastní jádro, které na vnější i vnitřní straně překrývá vrstva laminátu. Natřeny jsou z exteriéru barvou odolnou vůči UV záření.

Jak uvádí webový magazín Gizmodo, očekávaná cena domu se pohybuje okolo 400 tisíc dolarů, tedy mírně přes 9 milionů korun, což - v podmínkách Kanady - odpovídá nákladům na stavbu a stavební práce za dům z tradičních materiálů.

Jak ale upozorňují autoři z magazínu, vzhledem k trvanlivosti a odolnosti použitého plastu lze oprávněně očekávat, že pozdější náklady budou podstatně nižší, stejně tak patrně v případě skutečného hurikánu možná nebude nutné celý dům budovat od základů znovu.

Dům je plně zařízený a autoři jej plánují nabídnout k prodeji. Pokud se zájemce nenajde, příliš smutní nebudou. Přirostl jim k srdci.

Autoři plánují plně zařízený dům prodat, ovšem mají už rovnou vymyšlený plán B, pro případ, že by se zájemce o něj nenašel. V takovém případě jej chtějí pronajímat. Tím by totiž zabili hned dvě mouchy jednou ranou.

Jednak by krátkodobé pronájmy pomohly šířit povědomí o takovémto typu stavby, a jednak, jak se Joel German svěřil časopisu Hants Journal, „když se dům neprodá, bude to v pohodě. Je to náš první. Takže k němu máme určitou vazbu”.

Dům má zdi ze sendvičových panelů. Jejich jádro tvoří pěna z rozdrcených PET lahví překrytá z obou stran laminátem.