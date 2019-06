Věž slunce je ve skutečnosti most, který návštěvníkům vyrazí dech

Pod pojmem ikonický most si každý představí něco výjimečného a obvykle i velkého. Právě tak uvažovali i architekti z rotterdamského studia Fundamental Architects, kteří spojili své síly s designéry z ateliéru Omega Render. Do srdce hlavního kazašského města Astany navrhli 121 metrů vysoké řešení domu a zároveň mostu. Projekt s obrovským kruhovým otvorem nazvali poeticky - Tower of the Sun, tedy Věž slunce.