Jana Nesvadbová, Novinky

Když se v polovině 80. let minulého století poprvé objevil termín biofilie, netušili mnozí lidé, co je tím přesně míněno. Přirozená náklonnost člověka k přírodě, snaha se jí co nejvíce přiblížit a v podstatě snaha o přežití vlastního druhu se zdály natolik banálními a zřejmými věcmi, že vypadalo jako zbytečné vytvářet pro něco takového nový termín.

A opravdu, se slovem biofilie se člověk v běžném životě dodnes příliš často nesetkává. Jeho obsah se ovšem čím dál častěji projevuje v praxi. Zvláště té architektonické.

Tvar pláště z latí je přesně navržen tak, aby stínil před pohledy zvnějšku, ale aby zbytečně nezastiňoval interiér.

FOTO: Francisco Nogueira

Dům se díky svému zevnějšku stal rázem místní ikonou.

FOTO: Francisco Nogueira

Právě v duchu myšlenek biofilie byl navržena amsterdamská rezidence. O lásce k přírodě má hovořit nejenom výrazný dřevěný plášť, jenž z domu činí přirozený orientační bod v okolí a v jistém smyslu místní ikonu.

Architekti při vytváření návrhu stavby studovali pohyb slunce a směr jeho záření po celý rok, aby sestavili zastínění přesně v takových proporcích, aby propouštělo co nejvíce slunečního světla dovnitř, ale zároveň maximálně chránilo soukromí obyvatel.

Nový dům zaujme už na první pohled neobvykle vyhlížející fasádou.

FOTO: Francisco Nogueira

Jak upozorňuje zakladatel studia Giacomo Garziano, velice důležitou roli při návrhu hrálo i to, jaký výhled se naskytne obyvatelům bytů. Plášť tak tvoří umně navržený rám, který z každého pohledu okny na město či vodu učiní příjemný zážitek.

Výhledy z oken jsou díky fasádě rovněž nevšední.

FOTO: Juliana Gomézová

Hra dřeva, světla a stínu

FOTO: Michael Sieber

Zajímavostí interiéru je pak tvarování jednotlivých stěn. Ty jsou na mnoha místech zaoblené, namísto toho, aby vytvářely ostré rohy. I to je znakem příklonu k přírodě, která pravé úhly využívá jen sporadicky.

„Prostory jsou velice provázané a organické a rozevírají se před vámi tak, jak procházíte domem,” vysvětluje Giacomo Garziano.

Pohledy v různých částech bytu se před divákem postupně odkrývají. Dominantou obývacích pokojů jsou velké modré sedací soupravy.

FOTO: Michael Sieber

Obývací pokoj je propojen s jídelnou, kuchyň je v obou bytech samostatná.

FOTO: Francisco Nogueira

Kuchyň je ukryta v centrálním dřevěném boxu.

FOTO: Michael Sieber

V bytě jsou bohatě využity oblé tvary namísto strohých pravých úhlů a ostrých hran.

FOTO: Michael Sieber

Dům byl kompletně prefabrikovaný. Jako hlavní materiály architekti použili dřevo červeného cedru, borovice a ocel. V tomto ohledu se nikterak netají svou inspirací v loďařském oboru, který má v místě pochopitelnou tradici.

Ostatně samotný název domu Freebooter (v holandském originále vrijbuiter) je odvozen od někdejších postav nizozemského námořnictví a spojuje v sobě slova volný a kořist. Někdejší vrijbuiteři nebyli ovšem, jak vysvětlují nizozemští architekti, klasickými piráty, ale spíše dobrodruhy, kteří se vydávali hledat nová dobrodružství a území.

Dispozice domu

Dům postavený na ploše 257 m² má čtyři podlaží. Ta si mezi sebou rozdělily dva byty, jež mají velice podobný půdorys.

Spodní podlaží bytu slouží jako denní zóna, je zde samostatná kuchyň a jídelna propojená s obývacím pokojem. V horním podlaží je pak ložnice a dvojice pokojů. Zde je také samostatná toaleta a koupelna.

Dům byl prefabrikovaný, autoři se při jeho návrhu inspirovali v loďařském průmyslu. I proto je v domech tak bohatě zastoupeno dřevo.

FOTO: Michael Sieber

Architekti studovali pohyb slunce na daném místě po celý rok, aby mohli navrhnout efektivně fungující zastínění.

FOTO: Michael Sieber

Horní byt má stejně jako ten spodní samostatnou kuchyni v samém středu, i zde je jídelna spojená s obývacím pokojem.

Část boxu kuchyně ovšem v tomto bytě zabírá samostatná toaleta a prostor za schodištěm je použitelný jako druhý, menší obývací pokoj či pracovna.

Horní byt má místo předzahrádky terasu na úrovni ložnice, tedy na střeše nad svým obývákem.

FOTO: Michael Sieber

Nejvyšší podlaží slouží jako klidová zóna druhého z bytů, zde je hlavní ložnice a jeden pokoj, obojí se dělí o koupelnu, v níž je druhá toaleta.

Zatímco spodní byt má k dispozici malou předzahrádku, horní byt má na úrovni ložnice terasu, která se rozkládá na střeše nad obývacím pokojem.

Dispozice spodního bytu (zleva): sklep, přízemí, první patro

FOTO: GG-Loop (2x)

Dispozice horního bytu (zleva): druhé patro, třetí patro, střecha