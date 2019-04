Jana Nesvadbová, Novinky

Výtah bude se svým proskleným tubusem připevněn k severozápadní hraně budovy, jež je vysoká 347 metrů. Samotný výtah bude překonávat výšku 305 metrů, a bude mu k tomu stačit jediná minuta. Tubus pak bude k budově ukotven v každé čtvrtém patře z celkového počtu 83 podlaží.

Výtah, jejž navrhli architekti místního studia Solomon Cordwell Buenz (SCB), dopraví návštěvníky na střechu domu nazvanou Observatoř. Tam bude panoramatická vyhlídka, restaurace, centrum pro další aktivity a především vyhlídková kabina Sky summit, z níž se lidem otevře výhled na celé město, včetně parku Milénia, na Michiganské jezero nebo Loop.

Právě posledně jmenovaný prvek s nenápadným názvem představuje ve skutečnosti cosi, co nápadně připomíná pouťové atrakce pro silné povahy. Její prosklená kabina je zavěšená ze dvou stran na ramenech. Poté, co návštěvníci usednou dovnitř, kabina se uzavře a ramena ji ze střechy překlopí do prostoru před fasádu mrakodrapu.

Přímo u paty Centra Aon pak vyroste prosklené foyer jasných lineárních tvarů, kde se budou prodávat vstupenky a nastupovat do výtahu. Vlastní výtah je projektován jako dvoupodlažní, jeho kabina bude celá prosklená, aby se hosté mohli během svižné jízdy kochat výhledem.

Podle webu Archinect News se se stavbou má začít ještě nyní, na jaře roku 2019. Předpokládaný termín dokončení je v roce 2021. Autoři projektu očekávají, že by nová atrakce měla ročně přilákat okolo dvou milionů návštěvníků.