Byt vypadá, jako by byl uprostřed zahrady. Ve skutečnosti je v centru města

Jen padesátimetrový byt v centru brazilského Sao Paula působí dojmem, že je mnohem větší, ale hlavně - jako by byl uprostřed veliké zahrady. Může za to nejenom jeho poloha v bezprostřední blízkosti parku Republiky, ale také velkorysé prosklení jeho zdí. Architekti z místního Studia SuperLimao pak byt zařídili tak, aby jeho interiér byl co nejvíce propojený se svými dvěma balkony.