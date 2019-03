Jana Nesvadbová, Novinky

Dům postavili na vyvýšené plošině určené pro inovační projekty. Během jeho stavby si víceoborový tým ověřoval možnost využití v praxi hned několika rozličných technologií. Jednou z nich bylo například využití robotů při stavbě nosných železobetonových zdí různě zaobleného tvaru.

Takovou lze objevit v obývacím pokoji. Roboti při její stavbě pomáhali umisťovat a prohýbat přesně podle návrhu jednotlivé ocelové pruty, svařovat je k sobě atd. Lidé pak nastříkali do vytvořené kostry betonovou směs. Výsledkem je odlehčená nosná zeď postavená bez bednění a navíc s velkou úsporou materiálu.

Zeď slouží jako nosný prvek, na němž je položen strop odlitý z betonu do formy, kterou předtím autoři nechali vytisknout na 3D tiskárně. Jeho spodní strana má proto neobvyklý plastický tvar. Ten je zároveň funkční, protože je na něm použito jen nezbytné množství materiálu, a to přesně na místech, kde je to skutečně potřeba.

Přečtěte si o další technické zajímavosti, jíž je elegantní skládací dům.



Dvojice robotů rovněž pomáhala se stavbou dřevěné konstrukce dvou horních podlaží. I zde bylo zapotřebí zejména jejich bezchybné přesnosti a preciznosti při usazování a kompletaci jednotlivých částí.

Na projektu spolupracoval tým výzkumníků ze Spolkové vysoké školy technické v Curychu a Švýcarského národního centra kompetence v oblasti výzkumu (NCCR) odboru Digitální výroby s obchodními partnery. Jejich cílem bylo ověřit, jak se osvědčí nové stavební technologie v podmínkách reálného stavebního procesu.

Poté, co byl dům dostavěn, bude následovat doba, kdy lidé v něm bydlící budou zkoumat funkčnost veškerých systémů a technologií do něj zakomponovaných. Ty jsou buď zcela automatizované, nebo ovladatelné hlasem.