Originální kousky inspirované hrami, pohádkami a zvířaty k dětskému stolování rozhodně patří. Obecně se dá říct, že čím pestřejší a barevnější příbory, jídelní servis i prostírání budou, tím větší pozornost si u dítěte získá i jídlo.

Milovníci Star Wars nebo oblíbené skládačky Lego ocení příbory s touto tématikou.

FOTO: Monsterzeug (2x)

Nejoblíbenějšími motivy jsou bezesporu zvířata, která zpravidla zdobí rukojeť oblých dětských příborů. Jde o motivy, které zůstávají v kurzu po mnoho generací. Pokud plánujete početnější rodinu, pak budou zřejmě tou správnou volbou.

Příbory s motivem zvířat jsou nadčasovou klasikou, která děti jen tak neomrzí.

FOTO: TakaTomo.de (2x)

Pokud patříte k lidem, kteří mají rádi minimalističtější kousky a nefandíte křiklavým barvám a výrazným vzorům, volte příbory v bílé, šedé nebo světle modré barvě. Čím jednoduší budou, tím lépe zapadnou do střídmě zařízených interiérů.

Ti, kdo fandí uměřenějším dekoracím, mohou sáhnout po decentních jednobarevných příborech.

FOTO: iDecorate, At Home In The Country

Při servírování můžete využít i dalších hravých motivů, jako jsou kořenky ve tvaru figurek, krájecí prkénka ve tvaru psů nebo sklenice s potisky oblíbených dětských hrdinů.

Obzvlášť trendy motivem je letos hlavně jednorožec, který se stal hitem mnoha dětských oslav.

Nevšedně dekorovaná lžíce připomínající pravěkého živočicha nebo salátový příbor ve tvaru kytary ocení všechny hravé bytosti.

Pokud potřebujete, aby dítě více jedlo, volte prostírání i příbory v červené barvě. Právě tato barva totiž podporuje chuť k jídlu a povzbuzuje k větší konzumaci.

Pokud byste dítě naopak chtěli v konzumaci umírnit, sáhněte po modré barvě, která by mohla chutě naopak trochu tlumit.

Pokud potřebujete děti motivovat k jídlu, volte červené příbory, talíře i prostírání.

FOTO: Excelsa, Candle a Cake

Originální příbory můžete doplnit stejně nevšedními talíři, které dětskou fantazii ještě víc povzbudí. Zajímavé jsou kousky, na kterých se jídlo stává součástí obrázku.