Vesnici tvoří zhruba 250 domácností, pro které byla ještě před rokem hydroponie zcela neznámou zemědělskou metodou. V současnosti ovšem už rodiny na svých střechách tímto způsobem pěstují cibuli, zelí, ředkvičky a spoustu dalších druhů.

Víte, co je hydroponie?

Hydroponie je způsob pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku. Oporu pro kořeny poskytuje substrát, nejčastěji se používá expandovaný jíl - keramzit. Pěstovat lze tímto způsobem zeleninu, ale samozřejmě také například okrasné květiny. Voda v systému cirkuluje, je třeba ji filtrovat a doplňovat o živiny. Výhodou je rychlejší růst rostlin a s tím spojená i dřívější sklizeň.

„Rozhodli jsme se spustit projekt, který by šetřil vodu a zároveň by nebyl příliš nákladný pro farmáře. Kvůli nedostatku pozemků a náročnosti jejich odkoupení či pronájmu vypadaly střechy domů jako dobrá alternativa, která by nestála moc peněz,” sdělil reportérům agentury AP Ragab Rabei, jenž pomáhal systém střešních farem spustit.

„Jakmile jsem se o systému hydroponického pěstování dozvěděl, nakoupil jsem trubky a nadělal v nich otvory. Koupil jsem sazenice salátu, zelí, fazolí a cibulí. Všechno jsem zasadil, a protože tak získám i nová semena, mohu sázet každý rok,” doplňuje jeho slova pěstitel Ali Ahmed.

Egyptští farmáři pěstují svou zeleninu v plastových trubkách.

FOTO: AP

Egypt se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody, a i proto se právě hydroponie ukazuje v jeho podmínkách jako skvělé řešení. Hydroponický systém pěstování má totiž mnohem menší nároky na spotřebu vody než tradiční zemědělské metody.

Jak se například uvádí v reportáži zpravodajské agentury AP, pole salátu potřebuje v této podobě 200 litrů vody za měsíc, zatímco stejné množství salátu pěstovaného tradiční cestou by spotřebovalo pětinásobek množství.

Pěstební stojany

Stojany, které farmáři používají, mají jeden metr na šířku a tři na délku. Každý z nich má tři patra. Na jedno patro je umístěno devět plastových trubek, celý stojan tak tvoří 27 trubek. Produkce jednoho takového stojanu odpovídá produkci jednoho kiratu (egyptská plošná míra) pole, tj. přibližně 175 m2.

Hydroponická políčka vesničanů dávají v současnosti tak velkou úrodu, že si dokonce mohou dovolit prodávat přebytky. Navíc, hydroponicky pěstovaná zelenina z vesnice je kupujícími považována za mnohem zdravější, neboť je na rozdíl od plodin pěstovaných tradiční metodou na polích bez pesticidů. „O naši zeleninu je teď takový zájem, že nestíháme uspokojit poptávku,” říká Ragab Rabei.

Ve vesnici je v současnosti 13 procent domácností, které pěstují zeleninu na střeše svého domu. Dalších 20 procent používá rovněž hydroponický systém, ovšem na pozemku u svého domu. Vesnice Al-Ún je díky tomu považována za obec s největším podílem hydroponického systému zemědělství v zemi.

Samotné náklady na pěstování jsou přitom minimální. Farmář potřebuje pouze nakoupit plastové trubky, nadělat do nich potřebné otvory a vložit do nich směs substrátu a nechemického hnojiva se sazenicemi rostlin.