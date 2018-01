Stavbu nazvanou Elements (česky: Živly) navrhli architekti z winchesterského ateliéru AR Design Studio ve stylu, který je pro jejich díla charakteristický - jasné ostré hrany a úhly, pokud možno minimalistická řešení a důraz na dostatek světla a prostoru.

Dům při pohledu z výšky může připomínat nedokončené písmeno A.

FOTO: Martin Gardner

Pohled na dům z tenisového kurtu.

FOTO: Martin Gardner

Celý objem stavby je rozdělen do tří vzájemně propletených bloků, které při troše fantazie mohou divákovi při pohledu shora připomínat nedokončené písmeno A. Jeden z bočních bloků je vyhrazen pro rodinu, druhý boční blok mají k dispozici hosté. Centrální, propojující blok slouží především jako vstupní část a hala, v níž je dlouhý jídelní stůl, k němuž může najednou zasednout i více než 14 stolovníků.

Centrální blok slouží především jako velká společenská hala, kde se také společně jí.

FOTO: Martin Gardner

Zábradlí obou schodišť jsou pouze ze skleněných panelů, aby interiér vizuálně nezmenšovala.

FOTO: Martin Gardner

Horní podlaží slouží především k odpočinku a relaxaci. Jedno křídlo obývá rodina, druhé je vyhrazeno pro návštěvy.

FOTO: Martin Gardner

Přízemí je pak navrženo jako společenský prostor se zónami pro vaření, společné stolování, posezení u televize, ale také sportování. V šikmo orientovaném křídle je totiž tělocvična s navazujícím bazénem. Součástí přízemí je také dvoumístná garáž a zastřešené stání pro další dva vozy.

Architekti zvolili do interiéru barvy, které oko návštěvníka nalezne i v exteriéru domu. Díky tomu i velkým oknům sahajícím od stropu k zemi člověk téměř nevnímá předěl mezi tím, co je venku, a co už uvnitř.

FOTO: Martin Gardner

Stavba má ocelovou konstrukci, která umožnila nejenom velkorysá otevření mnoha stěn, ale také mohutný přesah horního podlaží nad zmiňovanými parkovacími místy. Fasády jsou obloženy cihlami v přírodní zemité barvě a dřevem s úpravou Kebony, která zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům původně měkkým, často tropickým druhům.

Velké prostory a spousta světla jsou charakteristickým rysem práce architektů z winchesterského studia a také domu nazvaného Živly.

FOTO: Martin Gardner

Obývací pokoj má část stíněnou a část ze všech stran prosklenou. Tu lze chápat i v jistém smyslu jako moderní verzi tradiční součásti starých anglických sídel nazývané solárium.

FOTO: Martin Gardner

Velký obývací pokoj má hned dvě místa k posezení, spolu se dělí o cihlový, ze dvou stran otevřený krb.

FOTO: Martin Gardner

Architekti při návrhu domu dbali na jeho energetickou soběstačnost. Jeho obálka je proto vzduchotěsně uzavřena a opatřena dvěma vrstvami izolace. Dům i bazén vyhřívá primárně tepelné čerpadlo země/voda, doplněné solárními panely. Naopak, eventuálnímu přehřívání domu v horkých slunných dnech zabraňují velké přesahy střechy.

V přízemí domu je i bazén navazující na tělocvičnu, v samostatně stojící budově je pak herna se stolním fotbalem a kulečníkem.

FOTO: Martin Gardner

Vzhledem k objemu domu museli architekti dobře promyslet jeho orientaci a umístění na pozemku kvůli směru přicházejícího světa v průběhu dne. Stavba nakonec zcela přirozeně parcelu rozděluje do tří hlavních částí, které se liší svou funkcí právě v závislosti na tom, jak a v kterou denní dobu jsou osvětlované.

Jeden z šesti pokojů určených pro hosty.

FOTO: Martin Gardner

Koupelně s výhledem do zahrady nechybí nic.

FOTO: Martin Gardner

Okolí bazénu, tělocvičny, herny a tenisového kurtu získávají největší dávky světla po ránu. Centrální dvůr, který lze rovněž využít pro společné stolování a na jídelní zónu uvnitř domu přímo navazuje, je nejlépe osvětleno v poledne. Poté se sluneční paprsky pomalu přesouvají do kuchyně a na terasu, kam přicházejí už v měkčí podobě. Tehdy pak příjemně osvětlují terasu vyhrazenou nejen k posezení, ale také ke grilování.

Hlavní ložnice domu.

FOTO: Martin Gardner

Jak podotýkají architekti, zvláštností tohoto úkolu bylo vědomí, že nenavrhují dům jen pro své klienty, ale zároveň i pro jejich početnou rodinu a spousty hostů. Ti všichni se mají ve vysněném obydlí svých hostitelů cítit ne jako na návštěvě, ale jako když jen přecházejí z jednoho domova do druhého.

Plán přízemí

FOTO: AR Design Studio (2x)

Plán horního podlaží